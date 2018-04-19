Futbolculara 'Rus kadınlarına dikkat edin' uyarısı

SPUTNİK - İngiliz istihbarat uzmanı Anthon Glees, Rus kadınlarının futbolcuları maçlar öncesinde şantaj için baştan çıkarabileceğini ileri sürdü.

Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Merkezi Müdürü Profesör Anthony Glees, Daily Express’e yaptığı açıklamada İngiliz futbolcuları güzel Rus kadınları konusunda uyardı. Glees, futbolcuların bal tuzaklarına düşerek şantaja maruz kalabileceklerini belirtti.



“İngiltere’nin şampiyonayı kazanacağına dair pek umudum yok” diyen Glees, İngiltere’nin şansını daha da azaltmak için zehirleme veya önemli futbolcuları çekici Rus kızlarıyla bal tuzağına düşürme gibi yöntemlerin kullanılabileceğini iddia etti. Kremlin’in İngiltere’nin kazanma şansını düşürmek için her yolu deneyebileceğini ileri süren Glees “Bunu yapacaklar. Bu konuda histerik davranmıyorum. Bunlar olabilecek şeyler” dedi.

Glees’in bu açıklamaları eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle İngiltere ile Rusya arasındaki iplerin gerildiği bir dönemde geldi. Londra zehirlenme olayından Rusya’yı suçluyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve kanıtlara ulaşmayı talep ediyor.

The Sun gazetesi İngiliz takımının zehirlenme vakasının önüne geçmek için şampiyonaya kendi yiyecekleri ile geleceğini yazmıştı.