Maicon'un 77'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle Galatasaray, maçı 10 kişi tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti.
Teleset Mobilya Akhisarspor, henüz 4’üncü dakikada öne geçti. Lopes’in pasında topla buluşan Seleznyov’un yerden vuruşuyla top ağlara gitti.
35’inci dakikada Lopes, pasını Seleznyov’a iletti. Topla buluşan Seleznyov’un ceza sahası içinde yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-2
67’nci dakikada ve 77’nci dakikalarda sarı kart gören Maicon, oyundan atıldı ve Galatasaray, 10 kişi kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk maçı 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, finale yükseldi.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk.83 Donk), Tolga Ciğerci (Dk.54 Gomis), Sinan Gümüş (Dk. 61 Rodrigues), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk.66 Caner Osmanpaşa), Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa (Dk. 75 Larsson) , Muğdat Çelik, Seleznyov
GOLLER: Dk.4 – 35 Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Donk, Rodrigues (Galatasaray) – Aykut, Mustafa Yumlu, Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Maicon (Galatasaray)