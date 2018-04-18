Fatih Terim açıkladı: ‘Haziran’da...

Fatih Terim ilk maçta 2-1 mağlup oldukları Akhisar Belediyespor’a kendi evinde 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası’na veda etti. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç sonundan yaptığı açıklamada sorumluluğu kendi üzerine aldı. İşte Terim’in değerlendirmeleri…

”ALLAH İNSANLARA ŞANS VERİYOR…’

”Bundan daha önemli bir sürpriz yok. Açıkçası tabi Allah insanlara şans veriyor bunu kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı daha baskılı bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Galatasaray olan her kupada sahada disiplini olan, ruhu olan bir takımdır. Mağlubiyetler beni üzmez ama beni en çok üzen bu ruhu sahada görememektir. En çok üzüldüğüm konu bu. Burada herkes Galatasaray’ın lisanslı oyuncuları… O yüzden muhakkak ki ligdeki son 5 maç esas odağımız ama bu kupayı boşladık ya da almasak da olur düşüncesinde değildik. O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş… Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar’ı. Beni bugün üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır.

”HATAYI BEN YAPTIM”

Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkarak mıyız? Her dakika bir oyuncu değiştiremezsiniz. 72 saat sonra deplasmanda bir maçımız var. Bir 72 saat önce de oynadık. Ne varsa oynamak zorundayım. Hatalı benim. Ben böyle bir takım çıkardım. Güvendim, yine güveneceğim mecburen. Mecburen bu sezonu böyle geçireceğiz. Ben onlardan acaba şu son 5 maçta bize yardımcı olurlar mı?

Arada diyorum ya Haziran’da birçok şeyi paylaşacağım diye, onlar benim ne demek istediğimi anlıyor. Ben o futbolculardan biraz daha son 5 maçta bize yardımcı olurlar mı düşüncesiyle beraber bölüşerek devam edersek bizim için ekonomik olacak. Hata yapan oyuncularım değil, hatayı ben yaptım. Elimizdeki kadro bu, bu kadroyla devam edeceğiz. Galatasaray taraftarına mayısta bazı şeyleri paylaşacağımı söyledim. En büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek ama bazen böyle hayal kırıklıklarım oluyor.”