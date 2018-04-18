Galatasaray 3. kez Avrupa şampiyonu!

Eurocup Women final serisinin ilk maçında Reyer Venezia'yı 90-68 yenen Galatasaray, serinin ikinci maçında Reyer Venezia'ya deplasmanda 72-65 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılıar 2009'da kazandığı FIBA EuroCup'ın ardından 2014’te de Kupa 1’de şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarayın Sultanları 2017-2018 sezonu EuroCup Women’ı da şampiyon tamamlayarak müzesine kadın basketbolda üçüncü Avrupa kupasını getirdi.

Öte yandan mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa İkinci Başkanı Cyriel Coomans, yöneticiler Okan Böke, Prof. Dr. Nejat Güney, Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile mücadeleyi Palasport Taliercio da takip etti.