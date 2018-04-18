Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda şok

Galatasaray, Akhisar'a karşı deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında kendi sahasında 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.