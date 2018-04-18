Beşiktaş, derbi için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2'nci maçında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

İSTANBUL,(DHA) - Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30'da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2'nci maçı oynayacak.