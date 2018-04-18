Bayern Münih gol yağmuruyla finale çıktı!

Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen ve Bayern Münih bir araya geldi. Bayern Münih 6-2'lik skorla adını rahat bir şekilde finale yazdırdı. Bayern'de Thomas Müller 3 golle yıldızlaştı.

Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayern Münih’le Bayer Leverkusen bir araya geldi. Bundesliga’da şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Bayern, rakibini 6-2’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Henüz 9 dakikada skoru 2-0’a getiren ve rahat bir futbolla galibiyete ulaşan Bayern Münih’te Thomas Müller, 3 gol atarak yıldızlaştı. Bayern’in golleri Javi Martinez (3), Robert Lewandowski (9), Thomas Müller (52, 64 ve 78), Thiago Alcantara’dan (61) geldi.

Kupaya ağır bir yenilgiyle veda eden Bayer Leverkusen’in gollerini ise 16’da Lars Bender ve 72’de Leon Bailey kaydetti. Diğer finalisti belirleyecek maçta 18 Nisan’da saat 21.45’te Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt bir araya gelecek.