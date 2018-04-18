Aykut Kocaman'dan çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü, yarın Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2’nin rövanşında karşılaşacakları Beşiktaş ile 'iki yönlü' bir maç oynayacaklarını belirtti, “Bu, sadece bir kupa maçı değil. Sahadaki futbol ve skor, lige de yansıyacaktır” dedi.

Fenerbahçe’de yarınki Beşiktaş kupa maçı için tur planları yapılırken, bir yandan oyuncular, bir yandan da teknik heyet yüksek bir motivasyon ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribünlerin tamamen dolmasını çok önemsediğini belirten teknik direktör Aykut Kocaman bu maçın ligi de etkileyeceği düşüncesini dile getirdi. Fenerbahçe hocasına göre, yarı final derbisi bir çok bakımdan kritik önem taşıyor.

İşte Aykut Kocaman’ın lig yarışı, Beşiktaş maçı ve derbinin olası yansımalarıyla ilgili düşünceleri: “Sezonun geri kalanında şanssız maçlar yaşadık. 3-3 biten Kayseri ve 2-2 biten G.Birliği maçları bizim için kırılma noktalarıydı. Sezonun bitimine 5 hafta kala sadece 3 puan gerideyiz. Alnımızın akıyla sezonu buraya kadar getirdik. Bundan sonrasını göreceğiz.”

“Beşiktaş maçı iki yönlü bir mücadele. Kendimizi gösterme ve ‘Biz bu sezonun iyi takımıyız’ demek adına çok önemli. Aynı zamanda bir dönüm noktası. Beşiktaş kalan haftalar için özgüveni en yüksek ve ligi kazanma şansı en yüksek olan takım. Bu karşılaşmada alacağımız skor, oynayacağımız futbol lige de yansıyacaktır. Beşiktaş’ın özgüvenine de darbe vurmuş olacağız. Bu durum Beşiktaş’ın ligde de kırılmasına yol açabilir.