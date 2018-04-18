Mariano'dan Puskas yorumu

Süper Lig'de Medipol Başakehir'e attığı müthiş golle adını dünyaya duyuran Galatasaray'ın sağ beki Mariano, Brezilya basınına konuştu. Sport TV isimli kanala demeç veren Sambacı, kariyerinin en iyi golünü kaydettiğini belirterek Puskas ödülüne aday olabileceğini söyledi.

Mariano, "Sevilla'da Shakhtar'a karşı ceza sahası dışından güzel bir gol atmıştım ama sağ ayağımla vurmuştum. Bordeaux'da oynadığım vakit iki güzel golüm vardı ama Galatasaray'da attığım bunlardan daha güzeldi. Sol ayakla atmak daha zor." diye konuştu.

Golünün Puskas kazanma ihtimaliyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Sambacı, "Unutulmaz bir goldü. Şampiyonluk için yarışıyoruz ve zafer için çok gerekli olan bir goldü. Golün önemi golün kendisinden daha değerliydi. Umarım Puskas adayları arasında yer alır. Birçok tebrik mesajı aldım. Gördüğüm kadarıyla dünyanın bir çok yerinde de ses getirdi.. Yani neden olmasın?" ifadelerini kullandı.