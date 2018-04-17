Eski bakandan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Devlet ve AB eski Bakanı Egemen Bağış AKP Kadıköy İlçe Yeni Başkanı Aydoğan Ahiakın ve Güneydoğulu STK başkanları ile Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Devlet ve AB eski Bakanı Egemen Bağış AKP Kadıköy İlçe Yeni Başkanı Aydoğan Ahiakın ve Güneydoğulu STK başkanları ile Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Aziz Yıldırım, AKP Kadıköy ilçe Başkanı Ahiakın’ı tebrik ederek başarılar dilerken Ahiakın “Fenerbahçe sadece Türkiye’nin değil Kadıköy’ün de en büyük spor takımı bu yüzden Sayın Bakanımız Egemen Bağış ile birlikte ziyaret ettiğimiz Aziz başkana gösterdiği konukseverlik için teşekkür ediyoruz” dedi.

Egemen Bağış ise açıklamalarında, "hainlikleri her geçen gün daha net anlaşılan Fettullahçı terör örgütünün ilk hedeflerinden biri olan Sayın Aziz Yıldırım’ın uğradığı haksızlığın artık gün gibi ortaya çıktığını" hatırlatarak FETÖ’nün itibar suikastı konusunda sınır tanımadığını vurguladı.