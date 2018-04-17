Mesut Bakkal'dan Galatasaray iddiası

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda taktik çalışma yapıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Fernandes ve M'Billa çalışmada yer almadı.

'HAKSIZLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Teknik Direktör Mesut Bakkal, Malatyaspor maçına değinerek, deplasmanda alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Bakkal, Genel olarak tatmin etmese de maçın içindeki bazı kararlar bizim belki de galip gelmemizi engelledi. Penaltı pozisyonumuz, iki de atılan golün elle olduğunu daha önce de söylemiştik. Spor kamuoyu tarafından da böyle olduğu açıklandı. Bu konuda biraz serzenişimiz var. Bundan önceki oynadığımız maçlarda Göztepe maçı ve Malatyaspor maçı, kaybedilen 4 puan var. Şimdi o 4 puanın olduğunu düşünürsek kümeyi bitirmek için gerekli puana ulaşmıştık olurduk. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Kulüp yönetimi olarak gerekli cevap verildi. Oyun olarak baktığımızda ortada giden bir maç ama son dakikada attığımız gol, hem moral olarak Galatasaray maçına hazırlanmamızı sağladı hem de içeride yapılan işlerin doğru olduğunu gösterdi. Oyuncu grubunun, kulübenin ve bizim son dakikaya kadar galibiyeti istemesi önemliydi. Daha iyi oynayabilirdik. Diğer maçlara göre biraz tempomuz düşüktü ama önemli olan kaybetmemekti. Geçmişe pek takılı kalmadan ilerlemeliyiz dedi.

'GALATASARAY'I YENEBİLİRİZ'

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, İçerideki maçları farklı oynayan ve motivasyonu farklı olan bir takımım var. Biz de kimle oynayacağımızı biliyoruz. Şimdi 6 maçta 11 puan, atılan 10 gol, yenilen 5 gol. 1.95 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunun arkasında durmalıyız. Lig daralıyor. Çok fazla bir söze gerek yok. Maç maç gideceğiz. Onu veya bunu yapmak değil de bizim için içerideki maçlarımızı final niteliğinde oynamak. Oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sakatlarımız var. Yetişeceklerini düşünüyoruz. Welinton ve Tzavellas yetişti ve idmana çıktılar. Fernandes'in de dizinde bir problem var. İnşallah o da yetişecek. Bu tür finalleri iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Önceki haftaların bizi aldatmaması gerekiyor. Çok zorlu bir Galatasaray ile oynayacağız. Hücum ve gol pozisyonları olarak güçlü bir takımla karşılaşacağız. İstediğim bir şey var 'getirdiğimiz noktada bir taç giymek ve iyi oynamak'. Galatasaray maçıyla puanımızı 35'e yükseltmek istiyoruz. 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar bu devam edecek. Camia, ben, takım, şehir, taraftar, hepimiz her şeye hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık. Ben yapacağına da inanıyorum. Bu Galatasaray maçı olur, diğer maçlar olur. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz diye konuştu.

'BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ'

Tecrübeli oyuncuların maçları iyi oynadığını kaydeden Mesut Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:

Kaybettikleri zaman telafisi olmadığını biliyorlar. Hem onlar için de hem bizim için de. Bu konuda bizim özellikle Galatasaray'ın çarşamba günü maç yapacak olmasının bizi gevşetmemesi gerekiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Onların zaafları varsa bu zaaflardan yararlanacağız. Disiplinli olacağız. Geldiğim günden beri bunu yapan bir oyuncu grubum var. 5 maçtaki disiplinimiz bizi iyi yerlere getirecek. Camiamız iyi, taraftarlarımız iyi. Taraftarlarımızla birlikte bu maçta da coşacağımıza inanıyorum. Tek bir isteğim var, futbol şansımız biraz yanımızda olsun.