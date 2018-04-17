Galatasaray ve Medipol Başakşehir’e PFDK şoku!

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından Galatasaray kulübünü taraftarın neden olduğu "saha olayları" ve "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Karara göre Galatasaray’ın, Medipol Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşmada Galatasaray, taraftarların neden olduğu “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca Medipol Başakşehir de “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

“Hukuk Müşavirliği’nce 17.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN’in 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR’un 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”