Kebapçı baskınıyla ilgili Fatih Terim'den flaş hamle

Sporx- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 2017 yılına damga vuran "Alaçatı baskını" ile ilgili flaş hamle geldi.

Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüttüğü sırada damadı Ahmet Baran Çetin'le aralarında "duvar" anlaşmazlığı yüzünden yaşanan "baskın" olayının ardından kavga ettiği Selahattin Aydoğdu ile ilgili iki farklı dava açtı.

Müşteki Fatih Terim'i şüpheli Selahattin Aydoğdu hakkında açtığı dava Çeşme 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Müşteki ifadesi, Şüpheli ifadesi, olay tutanaklar, video görüntüleri ve cd çözümlerinin delil olarak sunulduğu davanın ilk duruşma 16.10.2018 günü saat 09.05 olarak belirlendi.