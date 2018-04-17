Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!

Adnan Polat, Mayıs 2018'de yeniden seçime gidecek Galatasaray'da başkanlık için aday olmadığını dile getirdi

"Biz 1996 yılında kulübü borçsuz bıraktık. 10 sene sonra borç 228 milyon Dolar olmuş. 2006-2008 arasında başkan Özhan Canaydın'dı ama bütün işleri bana bırakmıştı. Futbolcuların ve bize hizmet verenlerin büyük alacakları vardı. Elimiz ayağımız bağlıydı. Bu krizden stat yaparak ve şirketleşerek çıkabilirdik. 5 senelik süreçte 228 milyon Dolar borçtan 338 milyon Dolar borçla bıraktık. 100 milyon Dolar borcu artırdık ama neler yaptık? Stat yaptık. Riva arazisinin imar durumunu çıkardık ve ruhsat aldık. Bütün vergi borçlarını temizledik ve icraları kaldırdık. UEFA'daki sorunların hepsini çözdük."

"50 bin kişilik bir stat şarttı, stat işiyle uğraştık. İkincisi şirket olmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın 100'den fazla icra takibi vardı. Bankayla uğraşıyorduk. Galatasaray'ın birçok krizi vardı. Böyle bir durumdan ancak söylediğim şeylerle kurtulabilirdik. 1- Şirket birleşmesi, 2- Stadın yapılması... 100 milyon Dolar borcumuz arttı ama şirketi birleştirdik. Stadı yaptık. Riva arazimiz vardı, 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA'daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon Dolar borçlandık. Yapmış olduğumuz şeyleri kullanmak nasip olmadı, 2011 yılındaki seçimde kongre kararı nedeniyle ayrıldık."

"Bana açıkça şunu söylediler, 'Ya seçime gidersin, ya da seni ibra etmeyiz.' Ben de dedim 'Ben böyle tehditlerle adım atmam' diye... Seçime girmedim. Mustafa Cengiz, son konuşmasında bizimle ilgili güzel bir açıklama yaptı. Birliktelik çağrısında bulundu. Herkes ayağa kalkarak alkışladı. Hakikaten kırılmıştım. Gönlümüzü kırmışlardı. Benimle beraber olan arkadaşlarımın büyük çoğunluğu olmadı. Galatasaray'la öyle ilişkilerini kestiler ki, Türk Telekom'daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı."

"GALATASARAY'IN BİR DEVRİME İHTİYACI VAR"

"Galatasaray'ın bir devrime ihtiyacı var. Bir kere idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım. Galatasaray'da büyük problem üye kurulumundaki eksiklikler. Galatasaray Kulübü'nde saygı vardı, sevgi vardı. Değişen eğitim sistemiyle birlikte Galatasaray Lisesi'ne çocuklar 15 yaşında geliyorlar. Yani takımını çoktan seçmiş oluyorlar. Ancak eskiden Galatasaraylılık ruhu çocuklara aşılanıyordu."

"GALATASARAY BAŞKAN ADAYI ÇIKARMAKTA ZORLANIYOR"

"Bugün Galatasaray başkan adayı çıkarmakta zorlanıyor. Arayış içerisinde... Galatasaray'da profesyonelce çalışacak insanları almak lazım. O onun kardeşi, o onun arkadaşı diye almamak lazım. Ben Türk Telekom Stadı'na 7 yıldır gitmiyorum. Ama ben Mustafa başkanın çağrısıyla stada gideceğim, gezeceğim. Şu zamana kadar stada çivinin çakılmadığını duyuyorum. Dolayısıyla işi erbabına vermek lazım. Galatasaray'ın birlik beraberliği olmadan kavga ve küslük olursa hiçbir yere varamayız. Galatasaray'ın idari reformunu bu devrimini yapması şart."

2010-2017 ARASINDAKİ MALİ DÖNEM: "TÜM HESAPLARI İNCELEDİM"

"Galatasaray'da 2010'dan 2017'ye kadar yayınlanan mali tablonun sadece neticelerini aldım. Galatasaray'ın bu tablolarına baktığımızda Galatasaray ne durumda:

2017 senesi sonu itibariyle toplam yükümlülükleri 2.5 milyar lira... Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dahil değil. Ondan sonra gelen başkan Galatasaray'ın 300 milyon Dolar'ı kayıp diyor."

"TÜRK SPORUNUN ŞİKEYE BULAŞMASI, İMAJI ZEDELEDİ"

"Türk sporunun şikeye bulaşması olayı Türk sporunun imajını ciddi şekilde zedeledi. Türk takımlarına sponsorlar ciddi şekilde mesafeli yaklaşmaya başladı. O yüzden bu borçları da kapatmak kolay değil. Riva ve Florya'dan gelecek para 1 milyar lira. Bu da 250 bin dolara geliyor. 525 milyonunu direk almışız. Geriye kalanı arazinin değerlendirilmesinden sonra alacak. Yani Galatasaray'ın eline 100 bin Euro gibi bir para geçecek. Bunların hiçbirisi de konuşulmayacak."

"Gönül kırgınlığını bir kenara bıraktık, Galatasaray'daki krizi nasıl ortadan kaldırırız diye düşünüyoruz."

"BİR KULÜP DÜŞÜNEMİYORUM Kİ ARAZİLERİNİ BİLABEDEL VERSİN"

"Ben bir kulüp düşünemiyorum ki arazilerini bu kadar bilabedel versin, bir kulüp düşünemiyorum ki adasını yıktırsın. Adamızı yıktık. Şu an o ada denizin ortasında utanç belgesi olarak duruyor. Kendi adamızı yıktık, yıktıranlar ortalıkta yok. Biz Kıbrıs'ta 20'ye yakın arazi almıştık. Var mı yok mu belli değil. Önümüzde gelecek olan seçimlerde başkanlara, eğer dinlerlerse bizi, deneyimlerimizi aktarırız."

ADAY OLACAK MI?

"Galatasaray, örf ve adetlerini kaybederek çok şeyi elinden gitti. Geçmişi ve tarihi bağları ayakta tutuyor. Galatasaray başkanlık makamı öyle bir yıpratıldı ki, Galatasaray başkanı bir şey dese başkası konuşmazdı. Bu dönemde başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok. Şu dönem için başkan adayı olmak için müsait değilim. Galatasaray taraftarı olmasa, kulüp ayakta duramaz. Bütün taraftar dernekleri ve taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik için Galatasaray'ın şimdi de aklıyla mücadele etmesi lazım."

Ayrıntılar geliyor...