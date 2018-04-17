Avrupa şampiyonu DAÇKA içeride yıkıldı

Bu sonuçla, mavi-beyazlılar 8. galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Walker'ın arka arkaya bulduğu basketlerle 12-0'lık seri yakalayarak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 6. dakikayı 15-4 önde geçti. Hücumda tempoyu artırmakta zorlanan Darüşşafaka, ilk çeyreği 22-12 geride tamamladı. Darüşşafaka, ikinci periyoda tempolu başlarken Johnson'ın boyalı alanda bulduğu basketle 15. dakikada farkı 5 sayıya (26-21) indirerek molaya gitti. Konuk ekip, molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yapan mavi-beyazlılar karşısında 17. dakikada farkı 1'e düşürdü: 29-28. İlk yarının bitimine 1 dakika kala eşitliği (33-33) sağlayan yeşil-siyahlılar, Cummings'in orta mesafe basketiyle Demir İnşaat Büyükçekmece önünde soyunma odasına 35-33 üstün girdi.

İkinci yarıya pota altında Eric'in peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka, mavi-beyazlılar karşısında 25. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) kadar çıkardı. Mavi-beyazlılar, çeyreğin son bölümünde hücumda etkili bir performans gösteren Simpson'ın sayılarıyla farkı 29. dakikada ikiye indirdi: 49-51. Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın son saniye basketiyle final periyoduna 55-53 önde gitti.