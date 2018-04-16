Soyunma odasında penaltı verdi!

Avrupa liglerinde yaygınlaşmaya başlayan video hakem sistemi, Almanya Bundesliga'da ilginç bir görüntüye sebebiyet verdi.

Ligin 30. hafta maçındakümede kalma yarışı veren iki takım Mainz ve Freiburg karşı karşıya geldi. Tartışmalı pozisyonun ardından ilk yarının son düdüğü çaldı.

Mainz - Freiburg maçında ilk yarı bitti ama 'VAR' penaltı kararı verdi. Freiburg soyunma odasına gitmesine rağmen geri geldi, Mainz penaltı kullandı ve öne geçti. Takımlar golün ardından yeniden soyunma odasına gitti!

Video hakem sisteminin Süper Lig'de önümüzdeki sezon faaliyete geçmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda kullanılacak olan VAR sistemi, UEFA organizasyonlarında ise yok. İngiltere Premier Lig'de de önümüzdeki sezon VAR sisteminin uygulanmayacağı açıklanmıştı.