Şampiyonlar Ligi'ni 7 takım garantiledi!

UEFA.com'da Şampiyonlar Ligi'nde şu anki tabloya göre bir değerlendirme yayınlandı. Tabloya göre Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Napoli ve PSG önümüzdeki sezon kesin olarak Devler arenasında yer alacak.

10 ülkeden 24 takımın direkt katılacağı Devler Ligi'nde, yukarıda sıralanan 7 takım haricindeki takımların katılımı henüz kesin değil.

Lig böyle biterse Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında şu takımlar yer alacak:

İspanya: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia

Almanya: Bayern München*, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund

İngiltere: Manchester City*, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur

İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio

Fransa: Paris Saint-Germain*, Monaco

Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva

Portekiz: Porto

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Club Brugge

Türkiye: Galatasaray

*İşaretli takımlar birinci torbada yer alacaklar.