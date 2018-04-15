Aslantepe 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı ile inledi

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!' sloganı attı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

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Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadele 60. dakikada Mariano’nun muhteşem golüyle öne geçen Galatasaray, son dakikada Adebayor’un kendi kalesine attığı golle rahatladı.

Galatasaray taraftarları, mücadelenin son dakikalarında ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!’ sloganı attı.

Galatasaray taraftarları, bitiş düdüğüne kadar Türk Telekom Arena Stadı’nın bulunduğu Aslantepe’yi ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!’ sloganı ile adeta inletti.

Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da her iki takım taraftarları önce İzmir Marşı’nı söylemiş sonra da ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!’ sloganı atmıştı.