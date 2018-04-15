Koridorda bağrışmalar! Hasan Şaş...

Hasan Şaş, devre arasında Başakşehir'de Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın arkasından gelen takım menajeriyle tartıştı. Abdürrahim Albayrak da bu esnada araya girerek olayların büyümesini engelledi.

27 OTOBÜS BAŞAKŞEHİR TARAFTARI GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir'de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşırken, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda deplasman takımı tribününe ait olan bölümün tamamını dolduran 2000 kadar Başakşehir taraftarı, takımlarına destek verdi. Bu sezon iç saha karşılaşmalarında 4 bin 500 ortalamayla oynayan Medipol Başakşehir'i, Galatasaray deplasmanında 2 bin taraftarı destekledi.(spor arena)