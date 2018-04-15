Aslan yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada şık bir vuruş yapan Mariano ve 90+1. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60 yaparak zirveye çıkarken, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 59 puandalar...

Denayer 8 maç sonra forma giydi

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jason Denayer, 8 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Ligin 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucu sol arka adalesinde ileri derecede yırtık oluşan Belçikalı futbolcu, 70 gün sonra formasına kavuştu.

Maicon ilk kez kesik yedi

Teknik direktör Fatih Terim'in yedekler arasında yer verdiği Maicon Roque, bu sezon ligde ilk kez kesik yedi. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 27'sine 11'de başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, sadece sarı kart cezası nedeniyle 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında oynayamazken, ilk kez teknik direktör tercihi olarak yedekler arasında yer buldu.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi. Taraftarlar, müsabaka öncesi teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı. Öte yandan, yaklaşık bin Medipol Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

Avcı'dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti. Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Abdullah Avcı, Arda Turan'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi. Manuel da Costa ise Alexandru Epureanu ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başladı.

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle çıktı. Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Mert Günok, Attamah, Mossoro, Bajic, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem ve Gökhan İnler yer aldı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı.

Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi.

Arda, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda

Arda Turan, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Galatasaray altyapısında yetişen ve yıldızı parlayan Arda Turan, 2011-2012 sezonu başında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 2010-2011 sezonunda Atiker Konyaspor'a karşı son kez sarı-kırmızılı forma ile Türk Telekom Stadı'na çıkan Arda, 2 bin 522 gün sonra bu kez bir rakip takımın forması ile bu statta bir maça çıktı.