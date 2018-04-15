Samuel Eto'o'ya Antalyasporlu taraftarlardan ilginç tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçtan önce şok bir olay yaşandı.

Devre arasında Antalya'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Konya'nın yolunu tutan Samuel Eto'o, eski takımına karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp golcü oyuncuya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto’o’nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Bu olayın ardından müsabaka öncesi ısınmak için sahaya çıkan Eto'o'ya tribünlerden üzerinde kendi fotoğrafının basılı olduğu dolarlar atıldı.

Kamerunlu futbolcu, Antalyaspor tarihinin en çok gol atan ismi konumunda bulunuyor