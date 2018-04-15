Fenerbahçe'de Eljif Elmas depremi

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan genç yıldız Eljif Elmas, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşıyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman'ın değerlendirmediği genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti. Sezon sonu gelecek tekliflere göre Eljif Elmas'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldı. Fenerbahçeli futbolseverleri forma giydiği maçlarda mest etmeyi başaran genç yıldız, bir süredir formasından uzak durumda. Beşiktaş ile oynanan U21 maçında rakibine sert bir müdahale yapan Eljif Elmas o günden beri Aykut Kocaman tarafından ilk 11'e alınmıyor.

O maçta rakibine yaptığı müdahaleden sonra Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun bu hareketine tepki göstermişti. Oyuncuyla toplantı yapan Kocaman, Elmas'ı futbolun içinde kalmak kaydıyla sert oynayabileceğini ama rakiplerine böyle müdahaleler yapmaması gerektiğini anlattı. Bu sezon ilk olarak Trabzonspor maçında formaya 'merhaba' diyen Eljif Elmas, o maçtaki oyunuyla alkış toplamıştı. Ardından Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında oynayan Elmas, son olarak Osmanlıspor maçında oyuna dahil oldu fakat 1 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Giresunspor maçlarında forma giyen Elmas, 1 asist yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde toplamda 4 maçta forma giyen Eljif Elmas, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Makedonya A Milli Takım formasını da 3 kez giyen Eljif Elmas, milli formayla da 2 kez sarı kart gördü. Kulüp kariyerinde Rabotnicki ve Fenerbahçe dışında başka bir kulüpte oynamayan Eljif Elmas, toplamda 58 maçta 8 gol atmayı başardı. Tatlı sert futboluyla sık sarı kart görme potansiyeline sahip olan Eljif Elmas, profesyonel futbol yaşamında 11 kez sarı kart gördü.