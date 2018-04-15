Şenol Güneş hedefini açıkladı

Akhisar galibiyeti sonrası futbolcular ile bir konuşma yapan Güneş, “İlk maçta avantajı alamadık diye kimse Fenerbahçe maçını ikinci plana atmasın. Ben hem lig hem de kupayı alacağımıza inanıyorum. şimdi ligi değil, kupayı düşünün” dedi.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Göztepe’nin ardından yine farklı kazanmanın sevincini yaşayan Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, maçın hemen ardından perşembe günü kupada Fenerbahçe ile oynanacak maç için futbolculara mesaj verdi. ilk olarak akhisar galibiyeti için öğrencilerini kutlayan tecrübeli teknik adamın, bu 3 puanla birlikte hedefe emin adımlarla yürüdüklerini belirtip “Artık ligde 5 maçımız kaldı. Bu hafta rakiplerimizin maçlarını izleyeceğiz, bakalım neler olacak? ayrıca perşembe günü bir kupa derbimiz var. ilk maçta avantajı alamadık diye kimse Fenerbahçe maçını ikinci plana atmasın. Ben hem lig hem de kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu nedenle şimdi ligi değil, kupayı düşünün” dediği öğrenildi.