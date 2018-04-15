Beşiktaş'ta Babel mutluluğu

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynadığı futbolla ve attığı gollerle gecenin yıldızı olan Babel, Beşiktaş Yönetimi’ni de kendine hayran bıraktırdı. Daha önce kulübün dış ilişkilerine bakan fakat sona menajerlik işine giren Semih Usta’nın getirdiği Hollandalı oyuncu için siyah-beyazlı idareciler maçtan sonra , ‘İyi ki satmamışız’ dedi.



Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; hem geçtiğimiz yaz döneminde hem de devre arasında bazı İngiliz kulüplerinin talip olduğu tecrübeli futbolcuyu, satmama kararı alan yöneticilerin, ‘Geldiği günden beri, bir gün olsun tembellik yapmadı. Herkes ona emekliliğini yaşayacak gözüyle bakarken o Hollanda Milli Takımı’na tekrar çağırıldı. Bu kadar disiplinli ve özverili oyuncu azdır. Para kazanabileceğimiz teklifler geldiğinde iyiki Babel’i satmamışız” diye konuştukları ortaya çıktı.



Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Yönetimi, “Babel önümüzdeki dönemde de satılmaz. O bu takımın iskeletinde yer alan isimlerden biri. Yazın yine teklifler olacaktır ama Babel, böyle oynadıkça futbolu burada bırakmalıdır. Hem böyle bir oyuncu hem de böyle bir şans az denk gelir. Gençlere de çok iyi örnek oluyor. Takım içerisindeki gençlerle yakından ilgilenmesi de olumlu bir davranış” ifadelerini kullandıkları bildirildi.