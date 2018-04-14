Beşiktaş uçağında sürpriz ses kaydı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın dönüş uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Beşiktaş özel uçakla Akhisar'a giderken ilginç bir olay yaşandı. Uçağın pilotu, "Size bir şey dinletmek istiyorum" dedi ve herkes pür dikkat kesildi.

Ses kaydında bir anne, çocuğuna 3 büyük takımın adını sıralıyor ve 'hangisini seçiyorsun' diye soruyordu. Aldığı yanıt Beşiktaş oluyordu. Bu kez baba "Ben Beşiktaş'ı tutmuyorum" dedikten sonra aynı soruyu tekrarlıyordu. Cevap yine Beşiktaş'tı.

Bu kaydın ardından pilot, "Canım oğlum Beşiktaş'ı seçti, sizinle paylaşmak istedim" deyince uçakta alkış tufanı koptu.