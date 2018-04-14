Adnan Polat sessizliğini bozuyor

Galatasaray eski başkanlarından olan ve Mayıs ayı seçimlerinde adaylar arasında ismi geçen Adnan Polat, 17 Nisan Salı günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sessizliğini bozacak.

2011 yılında görevi bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulübün tüm organizasyonlarından uzak duran Polat'ın son mali genel kurulda kendisi için olumlu sözler kullanılmasından sonra geri dönebileceği iddia ediliyor. Adnan Polat'ın kendisine ait olan Piyalepaşa İstanbul İnşaat'taki basın toplantısında adaylığını mı açıklayacağı, yoksa herhangi bir adaya destek olacağını mı duyuracağı merakla bekleniyor.