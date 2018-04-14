UEFA kıskacına giren Galatasaray'dan transfer çözümü

Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da'da yönetim, Avrupa'dan men yaptırımını beklemiyor. Beklenen ceza ise kadro kısıtlaması. Bu durumda inanılmaz transferler yaşanabilir. Sabri, Emre Çolak ve Semih Kaya listede.

UEFA'dan men cezası beklemeyen Galatasaray Yönetimi'nin hazırlandığı yaptırım, Avrupa Kupaları'na kadro kısıtlaması ile gitmek. Bu durumda Galatasaray, UEFA'ya 21 oyuncu bildirebilecek. Böyle bir ceza alması durumunda Sarı-Kırmızılılar 4'ü Türkiye'de yetişmiş, 4'ü de alt yapıdan çıkan en az 8 yerli ismi UEFA listesine koyacak. Bu da Cim-Bom'un UEFA'ya 13 yabancı veya gurbetçi ismi bildirebilmesi anlamına gelecek. Teknik Direktör Fatih Terim, kadro tercihinde bu sebeple bazı sıkıntılar yaşanabilir.

7'Sİ LİSTEDE BULUNAMAYACAK

Elde hali hazırda Muslera, Carrasso, Tarık, Hakan Balta, Maicon, Denayer, Koray, Nagatomo, Latovlevici, Mariano, Linnes, Fernando, Donk, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Yasin, Feghouli, Sinan, Gomis ve Eren'le beraber 21 tane Türkiye dışında yetişmiş oyuncu bulunuyor. Şu anki kadro düşünüldüğü zaman "sınırlama cezası" gelmesi durumunda; Carrasso, Denayer, Koray, Tarık, Hakan, Latovlevici, Donk, Tolga ve Yasin'den 7'si listede olmayacak. Şu anda alt yapıdan yetişen oyuncu yok. Selçuk, Ahmet, Serdar ve Eray ise Türkiye'de yetişti.

KOCA SEZON 17 KİŞİYLE BİTER Mİ!

Kadro 21'de sınırlanır ve alt yapıdan hiçbir oyuncu UEFA'ya bildiremezse G.Saray büyük bir sıkıntı yaşayabilir. UEFA'ya 17 oyuncu bildirerek koca bir Avrupa sezonunu dar imkanlarla bitirmek zorunda kalabilir. UEFA'dan gelmesi muhtemel "kadro kısıtlaması" cezası sonrasında Fatih Terim, yardımcılarından alt yapılardan yetişen oyuncular konusunda bir çalışma yapmasını istedi. Emre Çolak (Deportivo), Anıl Dilaver (Çerkezköy), Sadık Çiftpınar (Yeni Malatya), Semih Kaya (Sparta Prag) ve Sabri Sarıoğlu (Göztepe) tekrar Florya'ya dönebilir.