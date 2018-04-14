Galatasaray'ın efsane başkanı adayını işaret etti

G.Saray Yönetimi dün seçim tarihini resmen açıkladı. Olağan seçimli genel kurulun 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Eski başkan Dursun Özbek güçlü bir yönetim listesi için çalışıyor. Kulislerde ise Faruk Süren'in ismi dolaşıyor ancak efsane başkan adaylığı düşünmüyor. Dün yemekte bir araya gelen Süren ve arkadaşlarının Ali Dürüst'ün başkanlığa adaylığını koymasını istediği ortaya çıktı. Şu an TFF'de yöneticilik yapan Dürüst'ün tavrı merak konusu.