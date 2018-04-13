Tuncay Özkan: FETÖ'cüler çok sevindiler

Tuncay Özkan, "bu karar, toplum vicdanını ağlatan bir karardır" dedi.

Halk Arenası programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, “Bugün yine toplumun vicdanını ağlatan bir kararla karşı karşıyayız. FETÖ'cüler çok sevindiler; çünkü 28 Şubat’ın arkasındaki oyuncular, yöneticiler, kahramanlar onlardı. Bu tezgahı onlar Türkiye’ye kurmuşlardı. Sevinçlerini twit mesajlarıyla da paylaştılar. İnsanlara bu yaştan sonra bu kadar ağır cezaları yağdırmak, o cezalar için sürekli mahkeme heyetlerini değiştirmek kabul edilmez ve bu cezalarla toplumu kucaklamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.