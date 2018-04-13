AKO Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.
13 Nisan 2018 21:56
Beylerbeyi Sarayı'nda sürpriz zirve!
Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
Çok Okunanlar
-
Beylerbeyi Sarayı'nda sürpriz zirve!
-
Figen Yüksekdağ davasında flaş gelişme
-
Demirtaş davasında ara karar açıklandı!
-
Akşener: Ey 28 Şubat'ın gafilleri...
-
CHP'li vekile 'Erdoğan'a hakaret'ten fezleke
-
HDP'den Demirtaş'ın adaylık iddialarına yanıt
-
AKP'li üyeden skandal sözler: Çocuk istismarı Avrupa'da da oluyor ama...
-
'Erdoğan'ın 'tuvalet' hesabı belediyenin kafasını karıştırdı'
-
CHP mahkemede Demirtaş davasını izliyor
-
CHP'li Özel: Doların yükselmesinin sebebi OHAL'dir