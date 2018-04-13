13 Nisan 2018 21:56

Beylerbeyi Sarayı'nda sürpriz zirve!

Beylerbeyi Sarayı'nda sürpriz zirve!
Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
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AKO Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

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