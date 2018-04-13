13 Nisan 2018 21:15

Demirtaş davasında ara karar açıklandı!

Demirtaş davasında ara karar açıklandı!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti.
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Ara kararını veren mahkeme heyeti, Demirtaş’ın tutukluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz’da görülecek.

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