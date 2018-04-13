AKP'li üyeden skandal sözler: Çocuk istismarı Avrupa'da da oluyor ama...

AKP’li meclis üyesi, kadına taciz ve çocuk istismarlarının Avrupa’da da görüldüğünü söylerken, “Ama Avrupa’da hiç kimse bu konuda kendi hükümetini suçlamıyor” dedi.

Bakırköy Belediyesi’nin aylık faaliyet raporunun görüldüğü toplantıda AKP’li Meclis Üyesi İbrahim Keleş, büyük artış gösteren kadın cinayetleriyle ilgili konuşurken Almanya’da polis tarafından hazırlanmış kriminal istatistiklere dayandığını söylediği verilerle; Almanya’da her yıl ortalama 8 bin kadının taciz ve tecavüze uğradığını söyledi.

Keleş sözlerinin devamında ise taciz ve tecavüze maruz kalanların % 4’ünün 0-6 yaş arasında olduğunu dikkat çekerek, “Bu tip sapıkların bir şekilde sistem dışı kalmasına eyvallah. Ama Avrupa’da hiç kimse bu konuda kendi hükümetini suçlamıyor. Çünkü hükümetin burda herhangi bir zaafı yok” ifadelerini kullandı.