'AKP garibanın çocuğu işçi olsun, biat etsin istiyor!'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG’u kaldırarak çember sistemiyle adrese dayalı okul yerleştirmesini getirdiği ortaöğretime geçişte 2 Haziran 2018 tarihinde yapacağı liselere giriş sınavıyla öğrenci alacak 1367 ‘nitelikli’ okulun listesi geçtiğimiz gün yayınlandı. Çeşitli sendikalar, kurumlar ve velilerin yoğun tepkisini çeken listede 1367 nitelikli okul arasında 297 imam hatip lisesi ve 449 meslek lisesi bulunuyor. 34 ilde ise hiçbir Anadolu lisesi belirlenmedi.

1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİNİN VE ONLARIN AİLELERİNİN İRADESİNİ YOK SAYIYORSUNUZ

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Milli Eğitim Bakanına seslenen CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş’in konuşması şu şekilde;

“TEOG'u kaldırıp adrese dayalı çember sistemi getirdiğiniz ortaöğretime geçişte sınavla öğrenci alacak 1.367 ‘nitelikli’ okulun 297'si imam-hatip lisesi, 449'u meslek lisesi olmuş; 34 ilde ise Anadolu lisesi hiç belirlenmemiş. Bu durum bize gösteriyor ki gelecek nesillerin imam-hatip veya meslek lisesi mezunu olmasını istiyorsunuz; istiyorsunuz ki yoksulun, garibanın çocuğu okumakla uğraşmasın, meslek edinsin, işçi olsun, biat etsin. Bizler de istiyoruz ki güzelim ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak, vizyonu açık, eğitim ve liyakat sahibi nesiller yetişsin, ülkemiz büyüsün, gelişsin.

1 milyon 200 bin öğrencinin ve onların ailelerinin iradesini yok sayıyorsunuz. Çocuklarımıza bu haksızlığı, hukuksuzluğu dayatmayın, gelecekleriyle oynamayın.”