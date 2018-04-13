Şehir hastaneleri pahalıya patlıyor!

Çamak,18 şehir hastanesinin yatırımın tutarının 10,5 milyar dolar olmasına karşın devletin bu hastaneler için şirketlere vereceği kira bedelinin 30,2 milyar dolar olacağını söyledi. Şehir Hastanesi kurulacak illerde, hastane kapatma yoluna gidildiğini vurgulayan Çamak, “Mersin Devlet Hastanesi ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 812'ydi. Mersin Şehir Hastanesinde belirtilen yatak kapasitesi 1259. Kentimiz sadece 447 yatak kazanmış oldu. Mersin Şehir Hastanesi’nin aylık cirosu 22 ile 24 milyon lira arasında değişmektedir. Oysa devlet yatırımcı firmaya aylık 35-40 milyon lira arasında ödeme yapıyor” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Şehir Hastaneleri projelerinin kamuya getireceği yükleri ve sağlık sisteminde yaratacağı sorunları dile getirdi.

“Halkımızın, altyapısı güçlü ve modern teknolojiyle donatılmış hastanelerde hizmet alması elbette hepimizin arzusudur. Ancak bazı itirazlarımız var” diyen Çamak, Kalkınma Bakanlığı’nın raporuna göre 18 şehir hastanesinin toplam yatırım tutarının 10,5 milyar dolar olacağını, 25 yılda devlet tarafından şirketlere ödenecek kira tutarın ise 30,2 milyar dolar olacağını kaydetti.

Çamak, “Birkaç yılda sabit yatırım tutarı karşılanacak hastaneler için 25 yıl boyunca yüksek miktarlarda ödemeler yapılacaktır. Yapılan hesaba göre 18 şehir hastanesi için ödenecek yıllık kira miktarı 3 milyar lirayı geçmiştir. Planlanan 31 şehir hastanesi tamamlandığında ise yıllık kira bedelinin yaklaşık 5 milyar lira olması beklenmektedir” dedi.

31 şehir hastanesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, şehir hastanesi başına 1311 yatak düştüğünü belirten Çamak, “Oysa araştırmalar, 200 yatağının altında ve 600 yatağın üzerinde verimliliğin önemli oranda azaldığını göstermektedir. Şehirden uzak büyük hastanelerin yapılmasının yerine kent içinde 200 ila 600 yatak kapasiteli hastaneler kapatılmadan, yerinde kalması ve ihtiyaca göre bu kapasiteye sahip hastanelerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Başbakanın başkanlığındaki Yüksek Planlama Kurulu’nun, şehir hastanelerinin yapılmasına, yapılacak hastanedeki yatak sayısı kadar yatağın mevcut hastanelerden azaltılması ya da mevcut hastanelerin kapatılması kaydıyla izin verdiğini belirten Çamak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece, şehir hastanesi kurulan illerde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde anlamlı miktarda yeni hasta yatağı oluşmamaktadır. Örneğin kapatılan Mersin Devlet Hastanesi ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi 812'ydi. Mersin Şehir Hastanesinde belirtilen yatak kapasitesi 1259. Mevcut hastaneler kapatıldığı için aslında Mersin'imizde önemli oranda bir yatak artışı söz konusu olmamıştır. Bütün bu yatırım ve bedellerle kentimiz sadece 447 yatak kazanmış oldu. Son edindiğim bilgilere göre Mersin Şehir Hastanesinin aylık cirosu 22 ile 24 milyon lira arasında değişmektedir. Oysa devlet yatırımcı firmaya aylık 35-40 milyon lira arasında ödeme gerçekleştiriyor. Hem de doluluk oranı yüzde 90-95 olmasına rağmen. SUT fiyatları sekiz-on yıldır artmadığından böyle bir fark meydana gelmektedir. SUT sabit kaldığından sağlık çalışanlarının döner sermayeden aldıkları ücret de yıllardır artmıyor. Çok daha önemlisi, devlet hazine garantisi vermesine karşın şehir hastanelerine sağlanan krediler bütçede görülmemektedir. Sonuç olarak, çok daha az harcama yapılarak vatandaşın kaliteli hizmet alacağı, kolay ulaşabileceği, sağlık çalışanlarının haklarının korunacağı bir sistem kurulabilirdi.”