CHP'li Akın'dan Akkuyu'ya isim önerisi: Nükleer kazık!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Akın, “Burada tek yerli ve milli olan konu santralin bizim topraklarımızda olması, geriye kalan her şey Rusya’ya ait.” dedi. Akın’ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Nükleer Enerji Santralleri gitgide daha az tercih edilen bir enerjidir. Özellikle 11 Mart 2011 yılında meydana gelen 8.9 şiddetindeki deprem ve devamındaki tsunami sonrasında Fukişima Nükleer Santralinde yaşanan radyasyon sızıntısı sonrası güvenlik konuları daha fazla tartışılır hale geldi. Tüm dünyada hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye yatırım yapılırken bizim “Nükleere” 22 milyar dolar yatırım yapmamız ki iddia ediyorum bu rakam çok daha fazla olacak, tamda “Dünya gider Mersin’e, biz gideriz tersine” misalidir ve bu da çağın ruhuna aykırıdır. Şimdi Santralin temelini attılar( uzaktan), video oyunu gibi. Burada tek yerli ve milli olan konu santralin bizim topraklarımızda olması, geriye kalan her şey Rusya’ya ait.

Rusya’ya enerjide büyük oranda bağımlıyken bir de bu santralle göbekten bağlanmış olacağız. Zaten %76 oranında dışa bağımlı hale getirilmişken bir de bu, “Ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir risk”! Birincil yani tüm enerji kaynakları üzerinden dışa bağımlılığımız % 76, bunun içinde en önemli payı alan 2 önemli kaynağa baktığımızda bunlardan biri doğalgazdır. En son verilere göre Türkiye tükettiği enerjinin % 29,5 ‘ini doğalgazdan karşılıyor, %33 oranında da petrol kullanıyor. Doğalgazda %53,5 oranında tek başına Rusya’ya bağımlıyız; bu da oldukça büyük bir rakam, Avrupa Komisyonu parlamentoya bir öneride bulunuyor ve Rusya’ya bağımlılığın %30’ un altına düşmesini söylüyor, şuan için %38 civarında. Özellikle % 53,5 oranında doğalgazda olan bağımlılığımızın üstüne bir de TÜRK AKIM ile bir artış daha yaşanacak. Zonguldak’ta rezerv doluyken %30 taşkömürü Rusya’dan geliyor. Bir de buna AKKUYU eklenince, Rusya’ya göbekten bağlanacağız. Bu santral %100 Rosatom’a ait eğer dilerse, %49 ‘una yerli ya da yabancı ortaklar bulabilecekler.

Burada; inşaat %100 Rusların, yakıt Rusların zaten bizim teknolojimiz yok, yapılacak reaktör itibariyle VVV1200 tamamen Rusların elinde, ki bu reaktör dünyada ve kendi ülkelerinde dahi yeni deneme olacak bir santral, nihai atık sorunu dünyada hiçbir yerde çözülememişken, bu atık meselesinin nasıl çözüleceği de % 100 Ruslara bırakılmış. Şimdi bunun nesi yerli nesi yerli nesi milli ve nasıl bağımlılığımızı azaltacak? Bu tamamen siyasi bir ticarettir. Ayrıca Rusya TV’lerinde ROSATOM CEO’su açıklama yapıyor. Şöyle diyor; T.C. ‘de yapacağımız santral Rus ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve binlerce Rus çalışacak diyor. İktidar da halkımıza yerli olacak, milli olacak; bağımlılık azalacak, binler çalışacak diyerek yalan söylüyor!

Akdeniz’de çalışan bir tane bile nükleer santral yokken, bunlar AKKUYU ile Rusları sıcak denizlere ulaştıracaklar! Akkuyu Nükleer Santrali bırakın ülkemize çağ atlatmayı, barındırdığı risklerle ülkemizin mahvına neden olacaktır! Bir de Nükleer santraller elektriği ucuza üretirmiş yalanı var, doğru ucuza üretir ama maalesef bizde değil! Elektrik piyasasında bir KWH elektriğin satış fiyatı 4-5 USD cent aralığında değişmektedir. Son rüzgâr YEKA ihalesini üstlenen grup, kuracağı 1000 MW güçte rüzgâr enerjisi santrallarında üreteceği elektriği 3.48 USD cente satmayı kabul etmiştir. AkkuyuNGS’nin üreteceği elektriğin yarısı için, devletin garanti ettiği alım fiyatı olan 12.35 USD cent; piyasa rayicinin 2,5-3, rüzgar fiyatının ise 3,6 katıdır. Bu yüksek bedeli vatandaşlar ödeyecektir. Bu rakamın ucuz olduğunu iddia edebilmek için ancak “kara cahil” olmak gerekir veya dünyadan bir haber olmak gerekir!

OECD Nükleer Enerji Ajansının “ProjectedCost of Electricity 2015” dokümanına göre nükleer santralden üretilen elektriğin birim maliyeti 2015 yılında %5 iskonto oranına göre ortalama 5,49 ABD senti/kWh’dir. Macaristan’da 8,16 sent; İsviçre’de ise 7,82 senttir. Bu rakamlarla karşılaştırıldığı zaman nükleer enerjiden elde edilen elektriğin Dünya’da en pahalı kullanan ülke Türkiye olacaktır. Vatandaşın cebinden fazladan yılda 1 milyar 491 milyon ABD Doları, on beş yılda toplam 22,3 milyar dolar yatırımcı Rus şirketine aktarılacaktır.

AKP’nin yalanları kuyruklu yalan olmaktan çıkmış, duble kuyruklu yalan olmuştur! Bakın, nükleer santraller Türkiye için stratejikmiş! Yalan!Stratejik olsa olsa sadece Rusya için stratejiktir. Oysa AkkuyuNGS, Rusya için çok stratejik bir politikanın uygulaması iken, bizim için ülkemize atılmak istenen bir nükleer kazıktır. AKKUYU nükleer santralinin toplum yararı yoktur, Rusya’ya yararı vardır. Bizler, toplum yararı olmayan, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale cennet ülkemizin ihtiyacı yok diyoruz! Neden diyoruz, bunlar enerji açığı var diye yalan söylüyorlar. Bakın enerji verimliliği gibi oldukça yerli ve milli olan bir kaynağımız var. Planlı elektrik yok, var olan santrallerin rehabilitasyonu yapılmıyor. Yenilenebilir kaynakların potansiyeli oldukça fazla, daha fazla desteklenmesi gerekiyor.

Bu toprakları vatan yapmak için binlerce şehit verdik, tarihi bir mücadele verdik şimdi ne toplumsal ne de ulusal çıkarlarımızla örtüşmeyen bir projeyle ülkemize nükleer kazık atmalarına izin vermeyeceğiz!