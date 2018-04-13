CHP'nin İzmir'de yerel seçim hedefini açıkladı

Buca Belediye Başkanı Piriştina, “2019’da hedefimiz, İzmir’deki mevcut iktidarımızı koruyup, onu ileri taşımak. İl başkanları ve örgütümüz aynı heyecan ve mesaide” dedi.

YURT GAZETESİ - Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, CHP kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün emrettiği parlamenter sisteme dönmeyi en büyük hedef olarak açıklarken, yerelde ise “İzmir’de 30’da 30 yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.



Levent Piriştina, yaptığı açıklamada, “İnsana, 7’den 77’ye dokunup, kenti değiştiren yatırımlarda bulunan sosyal demokrat belediyecilik anlayışı kapsamında önce insanı odak aldıklarını ifade etti.



2019 yılı için en büyük hedefi, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, tekrar

ülkenin güvencesi olan, kurucumuzun emrettiği parlamenter sisteme dönmektir’ şeklinde açıklayan Piriştina, yerel seçimlere ilişkin öngörüleri için şunları kaydetti:

“İzmir’deki mevcut iktidarımızı korumak, onu iyice ileri taşımak 2019 yerel seçim hedefimizdir. İzmir’de 30’da 30 yapacağız. İl başkanlarımız, tüm örgütlerimiz aynı heyecan ve mesaide. Türkiye’de de o ufak farkla kaçırdığımız yerleri geri alacağız. Yerel ve genelde CHP iktidarı olacak.”