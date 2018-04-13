13 Nisan 2018 13:58

Binali Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya uyarı

Binali Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya uyarı
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasındaki Suriye krizi hakkında konuştu.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gdiyor. Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.

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