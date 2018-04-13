Selahattin Demirtaş: Cezaevinde ölürsem...

Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini ve dik çıkacağını söyleyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar" ifadesini kullandı.

HDP kulislerinde Selahattin Demirtaş sesleri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya Demirtaş, avukatları, bazı HDP milletvekilleri ile izleyiciler katıldı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Demirtaş savunmasında şunları şöyledi:

"Milletvekilleri terörle mücadele elemanı değildir. Siyasi partiler terörle mücadele enstrümanı değildir. Bir milletvekili olarak görevlerimden biri de, yakılıp yıkılan kentlerdeki sivillerin sesi soluğu olmaktır.

CHP'den Demirtaş çıkışı

'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİZ BELİRLERİZ'

Ben suçlamalara karşı savunma yapmak için gelmedim. Ben suçları teşhir etmek için geldim. Adalet beklentim yoktur, adil yargılanma yapılacağına inancım da yoktur.

Hakimler kararlarıyla konuşurlar, ara kararlarınıza bakılınca sizin de nasıl konuşacağınız belli.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar. O nedenle siyasi yasaklı olsak bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz belirleriz.

Demirtaş'tan hendek ve barikat özeleştirisi

'DAVUTOĞLU SİYASETÇİ OLARAK TAM BİR FİYASKO'

Öte yandan Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Demirtaş, Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini oradan da dik çıkacağını belirterek, "Arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, Davutoğlu'nun başarısız bir kitap yazsa da önemli bir akademisyen olduğunu ama siyasetçi olarak tam bir fiyasko olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bu olaylarda neden bu kadar aceleciydi, neden yargıyı beklemedi? 1 saatte tüm bu vakaları nasıl çözdü? Bunları açıklamalı" dedi.



Davutoğlu'nun çözüm sürecine asla inanmamış bir siyasetçi olduğunu söyleyen Demirtaş, "Davutoğlu, Neo-Osmanlıcı üst emperyal devlet örgütlenmesi kafasında kurmuş basiretsiz bir siyasetçidir. Kürt halkına eşit bir bakışı yoktur. Savaş rantçılığı yapmış, çözüm sürecinin bitirilmesine katkı yapmıştır" diye konuştu.