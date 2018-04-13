OHAL'in uzatılması teklifi 18 Nisan Çarşamba günü Meclis'te görüşülecek
13 Nisan 2018 12:57
OHAL uzatılması Meclis'te görüşülecek
OHAL'in yeniden uzatılması Meclis'te görüşülecek.
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