Romanlarla buluşmasını anlatan Kılıçdaroğlu, "Pendik'te tapularını vermediler. Kartal'da biz verdik. Grup toplantısına geldiler. Basit dedim, bize Pendik'i verin, tapuyu verelim size dedim. Havuz medyası atladı buna Vay efendim, hazine arazisini veriyor. Vallahi de vreceğim, billahi de vereceğim. 50 yıldır oturuyorlar orada ya. İstanbul'u da alacağız, Pendik'i de bize verin. Bunların iktidarına kadar kimse Romanlar'a dokunmadı. Bunlar şehrin dışına sürdü. Şimdi Pendik'teki arazi de epey değerlenmiş. Kendisine oy veren insanlara bunu yapıyorlar. Rahmetli Ecevit toprak işleyenindir derdi, aynısını yapacağız. Senin sarayın kaçak, sen vatandaşın evine göz dikmişsin. Kupon arazi haline getirecekler" ifadelerini kullandı.
13 Nisan 2018 12:06
'Vallahi de billahi de tapularını vereceğim'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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