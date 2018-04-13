Kılıçdaroğlu: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yeratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar. Ülkenibn beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor CHP. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi? Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi maarifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.

FEZLEKE



Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke il egeri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz.



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