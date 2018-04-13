İşte 100 bin imza kuralı için düşünülen 3 formül

AKP yeni hükûmet sistemine uyum için siyasi partiler yasası ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri mini bir paketle Meclis’e getirecek. Karar toplantısı Erdoğan başkanlığında 19 Nisan'da yapılacak. En geç mayıs ayında Meclis'e sunulması beklenen pakette "100 bin imza kuralı için 3 alternatif" getirilecek. İttifak kanunlarında rötuş yapılırken, Meclis'teki partiler de adayları için "grup kararı" alacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum kapsamında, seçim yasalarında yapılacak değişiklikleri netleştirmeye başladı. Bir süre önce yasalaştırılan, siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapmasına imkân sağlayan düzenlemede de bazı rötuşlar yapılacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, AKP yeni hükûmet sistemine uyum için siyasi partiler yasası ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri mini bir paket şeklinde Meclis’e getirecek. AKP yönetimi, 19 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda da pakette yer alacak düzenlemelere son şeklini verecek. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında gündeme gelen 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacaklarla ilgili madde alternatifli olarak hazırlandı. Bu alternatiflerden hangisinin metne gireceğine de Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda karar verilecek. AKP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, bu alternatifler şöyle sıralanıyor:

100 BİN İMZA İÇİN FORMÜL

1’İNCİ SEÇENEK: Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi ile ilgili 30 kişilik bir komisyon kurulacak. Komisyon noter aracılığı ile aday gösterebilecek. İmzalar da noter aracılığı ile alınıp, YSK’ya teslim edilecek.

2’NCİ SEÇENEK: Noter devreden çıkarılacak. Seçmen yeterliliğine sahip kişiler, aday gösterdikleri kişi ile ilgili başvurularını İlçe Seçim Kurullarına yapacaklar.

3’ÜNCÜ SEÇENEK: Aday olacak kişi önce YSK’ya adaylık başvurusu yapacak, ardından bu adaya ilişkin imza vermek isteyenler yine İlçe Seçim Kurullarına giderek ve kimlik beyan ederek destekledikleri adaya imza verecek.

AKP’nin taslağına göre, Meclis’te grubu bulunan partilerin, yani AKP, CHP, MHP ve HDP’nin göstereceği cumhurbaşkanı adayları için grup kararı almaları zorunlu olacak. En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partilerin bir araya gelerek gösterecekleri aday için ise parti yetkili kurullarına karar alınacak.

İTTİFAK YASASINA RÖTUŞ

Öte yandan, mart ayı içinde yasalaştırılan ve siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapmasına imkân tanıyan düzenlemede de teknik bazı rötuşların yapılacağı öğrenildi. Mini uyum paketi içinde yer alacak düzeltmeler arasında, ittifakla seçime giren partilerin aldıkları oylarla ilgili sonuçlar ilçeler bazında birleştirilmesi öngörülüyor. Mevcut düzenlemede, bu birleştirmelerin ‘seçim çevresi’ yani illerde yapılması esas alınıyordu.

SEÇİME GİRECEK PARTİLER 10 GÜN ÖNCE İLAN EDİLECEK

YSK’nın seçime katılacaklıri, seçim takviminin başlamasından itibaren 10 gün içinde ilan etmesi hükmü de değiştiriliyor. AKP kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini “İttifak yapacAKPlerin seçim takvimi açıklandıktan sonraki 7 gün içinde YSK’ya başvurmaları öngörülürken, seçime girecek partilerin mevcut yasaya göre takvimin başlamasından itibaren 10 gün içinde ilan edilecek olması bazı problemlere neden olabilecekti.

Örneğin seçime girme yeterliliği olmayan partiler, YSK’nın seçime katılacAKPleri ilan etmesinden önce, 7 günlük süreyi kullanarak ittifak başvurusu yapabilirler. Ardından da bu partilerin seçime girme yeterliliği olmadığı ilan edilirse, karmaşa yaşanabilir. Mesela, şu anda CHP, ANAP’la bile temas içinde, ama ANAP’ın seçime girme yeterliliği yok. Buna benzer sıkıntıların önüne geçmek için YSK’ya seçim takviminin başlamasından önceki 10 günlük sürede, seçime girecek partileri ilan etme zorunluğu getirilecek” şeklinde açıkladı.