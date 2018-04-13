İsmail Kahraman'a 10. Yıl Marşı göndermesi

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Cumhuriyet döneminde yapılan açılış töreniyle dalga geçen "3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik" sözlerine tepki gösterdi.

İsmail Kahraman'dan skandal sözler!

CHP'li Mazlum Nurlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İsmail Kahraman'ın skandal sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"İsmail Kahraman halt etmiş! Cevabını onuncu yıl marşı ile verelim "Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan; Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan"