İBB'de Topbaş krizi: 'Hesabını 2019'da vereceksiniz!'

Hürriyet- CHP adına raporu eleştiren İBB Meclis Üyesi Gökhan Zeybek, İBB’nin 2017 yılında yaptığı hizmetlerin anlatıldığı Faaliyet Raporu’na ilişkin, “Bu faaliyetlerin yüzde 75’i, Fetullahçı ilişkileri yüzünden uzaklaştırdığınız devri sabık Kadir Topbaş’a ait. Bunun hesabını 2019 seçimlerinde vereceksiniz” dedi. CHP’nin Topbaş’a ilişkin eleştirilerine İBB Başkanı Uysal, “Topbaş bizim üyemiz ve destekçimizdir” diye yanıt vermekle yetindi.

İBB Meclis üyelerine sunulan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın fotoğraflarının yer aldığı 2017 Faaliyat Raporu’nda Kadir Topbaş’ın adı bile geçmedi. Oylama öncesi İBB Meclis kürsüsünden 2017 yılı Faaliyet Raporu’nu sunan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye’de milli gelirin yüzde 43’ünün İstanbul’da üretildiğini, dış ticaretin yarıdan fazlasının İstanbul’da gerçekleştiğini ve toplam kamu yatırımları içinde İstanbul’un yapının yüzde 25 olduğunu belirttiği konuşmasında, İstanbul’a son 15 yılda yapılan toplam yatırım miktarı 128 milyar lirayı aştığını, ulaşıma tam 57 milyar lira harcadıklarını söyledi. Ek bütçeyle birlikte 2017 yılı Büyükşehir bütçemiz 19 milyar 639 milyon lira, ulaşım yatırımlarının yaklaşık 6 milyar lira olduğunu belirten Uysal, “Bu rakam yatırım bütçemizin yarıdan fazlasını oluşturuyor” dedi.

BU YIL HİZMETE GİRECEK HATLAR

Bu yıl 110 kilometre raylı sistem daha hizmete gireceğini, böylece yıl sonuna kadar 270 kilometre raylı sistem ağına ulaşacaklarını belirten Uysal, bu yıl 10 ilçeden geçen, günlük kapasitesi 1,5 milyon yolcu olan 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Banliyö hattının hizmete gireceğini söyledi. Uysal ayrıca Dudullu - Bostancı hattının 10,2 kilometrelik bölümünü oluşturan Bostancı-İDO iskelesi - İMES Sanayi sitesi güzergâhı ile 8 ilçeden geçen 18 kilometrelik, günde 1 milyon yolcu kapasiteli Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını da bu yıl hizmete almayı planlayıp, 10 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvayının da inşaatına devam ettiğini söyledi.

AÇILACAK TÜNEL YOLLAR

Bugüne kadar İstanbul’da yaptığımız karayolu tünellerinin uzunluğu 17 kilometreyi bulduğunu da söyleyen Uysal, 11 kilometre uzunluğundaki Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Eyüp-Alibeyköy tünellerinin inşaatının devam ettiğini açıkladı.

5 OKUL BAHÇESİNE OTOPARK

Uysal, bugüne kadar kapalı-açık, yer üstü-yer altı, 94 bin kapasiteli toplam 677 otopark yaptıklarını, 25 bin araçlık 67 yeni otoparkımızın inşaatı sürdüğünü, üçü Beşiktaş diğerleri Ataşehir ve Fatih’te, 5 Okul bahçesinin zemin altına otopark yapmayı planladıklarını belirti.

İ-TAKSİ’YE 5 BİN ARAÇ GEÇTİ

Geçen yıl başlatılan yerli ve milli bir yazılıma sahip olduğunu vurguladığı İ-Taksi ile kazananın taksici esnafımız ve İstanbullular olacağını belirten Uysal, “ Şu anda 5 bin taksi uygulamaya dâhil oldu. Taksiler trafikte boş dolaşmıyor. Önümüzdeki dönemde 15 bin taksinin sisteme dahil olmasını bekliyoruz” dedi.

CHP’Lİ ZEYBEK: TOPBAŞ NEREDE?

CHP adına söz alan İBB Meclis Üyesi Gökhan Zeybek, *Kadir Topbaş 2017 yılı faaliyet raporunun başında, ortasında ve sonunda yok. Sanki 14 yıl boyunca Ak Parti’yi temsilen Kadir Topbaş görev yapmamış. Yasa gereği AKP’yi temsilen Faaliyet Raporu’nu, 2017 yılı başından, son üç ayına kadar görevde olan Kadir Topbaş’ın sunması gerekiyor” dedi.

250 BİN KİŞİYİ ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINA NASIL TAŞIYACAKSINIZ?

Zeybek ayrıca 2018 yılı sonunda açılması planlanan Üçüncü Havalimanı’na günlük 250 bin yolcuyu raylı sistem dışında hiçbir şekilde taşınamayacağını belirtip, Mecidiyeköy – Üçüncü Havalimanı hattının henüz proje aşamasında olup, herhangi bir çalışma olmadığını ileri sürdü.

225 oyun kullanıldığı Meclis’de, Faaliyet raporu 150 kabul 75 ret oyuyla geçti.