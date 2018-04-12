Ankara'yı karıştıran Soylu iddiasına CHP'den tepki

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile birlikte TBMM de düzenlediği basın toplantısında, “OHAL’in yeni mağduru Süleyman Soyludur. Umarım ki son mağduru ’da Süleyman Soylu olur. Bundan sonra hiç kimse mağduriyet yaşamaz” dedi.

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Devlet içinde yeni bir “paralel” örgütlenmenin olduğunu söyleyen Erdem bir Ülkenin İçişleri Bakanının telefonlarının dinlenmesinin bir bekaa sorunu olduğunu bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Tüm bunların OHAL’in ürünü olduğunu söyleyen Erdem OHAL ‘in artık kalkması gerektiğini bir çok AKP li Bakan Milletvekili de ifade etmektedir. Bunun devam etmesini isteyen sadece Cumhurbaşkanı’dır. Türkiye AKP ile Cumhurbaşkanı arasındaki bir mücadelenin çatışma alanı olmamalıdır, dedi.

Geçmişte aynı mağduriyeti yaşayan birisi olarak Süleyman Soylu’ya yapılan bu hukuksuzluğu kınadığını ifade eden Eren Erdem, bir başka bekaa sorunumuz ise, OHAL hukuku yüzünden hiçbir suçu olmayan 18 yaşındaki harp okulu öğrencilerinin müebbet ceza alarak hapis hanelerde çürütülmesidir. Haklarında FETÖ’cü olduklarına dair tek delil olmayan bu gençlerimiz, sadece emre itaat ettikleri için bu gün ceza evlerindedir. Yine Ohal KHK ları ile ihraç edilen ve sonrasında beraat eden kamu görevlilerimizde aynı şekilde açlıkla karşı karşı-yadır. Bir ülkede insanlar devlete güvenmeyecekse kime güvenecek. Mahkemelerde beraat eden insanlar işlerine dönmek için daha ne yapmalılar . dedi.

BALBAY: SUÇİŞLERİ BAKANLIĞI MI?



Mustafa Balbay ise; "Kendi telefonunun da hukuksuz dinlendiğini belirterek, Soylu'nun telefonlarının dinlendiği ve bu nedenle 6-7 emniyet mensubunun açığa alındığı yönündeki haberleri şaşkınlıkla karşıladıklarını" söyledi.

Telefon dinlemelerin Türkiye'deki hukuksuzlukların temeli olduğunu vurgulayan Balbay, "Telefon dinlemelerinin İçişleri Bakanı'nın kendisine kadar uzanmış olması hukuksuzluğun hangi boyuta geldiğini gösteriyor. İçişleri Bakanı Soylu'ya yapılan bu soysuzluğu kim yaptı? Gün geldi Soylu'nun hakkını savunmak bize düştü. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 6-7 kişi bunu yaptıysa, bakanlık suçişleri bakanlığı mı oldu?" dedi.