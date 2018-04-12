CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Cumhuriyet döneminde yapılan açılış töreniyle dalga geçen "3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik" sözlerine tepki gösterdi.
CHP'li Yarkadaş sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İsmail Kahraman'ın skandal sözlerine şöyle tepki gösterdi:
"Duraklayan Cumhuriyetimiz değil, sizin aklınız ve vicdanınızdır İsmail Kahraman... Cumhuriyet, az zamanda çok ve büyük işler başarmıştır... Cumhuriyetin yaptıklarına hayalleriniz bile yetişemez... Siz kurmayı değil yıkmayı, yapmayı değil satmayı bilirsiniz anca..."
İsmail Kahraman'a CHP'den ilk tepki
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Cumhuriyet döneminde yapılan açılış töreniyle dalga geçen "3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik" sözlerine tepki gösterdi.
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