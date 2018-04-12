İsmail Kahraman'dan skandal sözler!

Kahraman, Cumhuriyet döneminde yapılan bir açılış törenininden ise "3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik" sözleri ile bahsetti.

İsmail Kahraman'a CHP'den ilk tepki

Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ın açılış töreni gerçekleştirildi.

Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Ne günden ne güne geldik. Bu güzel eseri bize kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza tebriklerimizi sunuyorum. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" derken, 1908'den AKP iktidarına kadar olan dönemde bir 'duraklama dönemine' girildiğini savundu.

"3 METRELİK MESAFEYE İKİ TANE KALAS KOYDUK DİYE..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımlarıyla Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sıkıntılı dönemlerin ardından böyle bir törende yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahraman, "Bu güzel töreni görünce aklıma bir şey geldi; İtalya ve Almanya ile beraber harbe girmiştik 1'inci Cihan Harbi'nde. Bu iki ülkeyi de kalkındıran otoyol oldu, yola verdikleri değer oldu. Uzun müddet böyle yola başvurmamıştık. Sıkıntılı dönemler geçirmiştik. Şu güzelim töreni görünce 1930'lu yıllarda bir tören resmi aklıma geldi. 3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik. Bu güzel günleri bizlere gösteren kişilere, Cenab-ı Hakka öncelikle tabi, teşekkürlerimizi sunuyorum.

"BİR DURAKLAMA DEVRİ GEÇİRDİK"

Dünyanın en eski tüneli Londra'da, ikinci en eski tüneli ise İstanbul'da Karaköy-Taksim arasındaki tüneldir. Arasında 12 yıl fark var, İstanbul 1875 yılında, Londra ise 1863 yılında tünele kavuştu. Güzel bir yol seferberliğimiz olmuştu. Hicaz Demiryolu'nu yapmıştık. 8 sende koca çölü aştık. 1400 kilometrekllik Hicaz Demiryolu inşa edildi, 21 günlük mesafe 21 saate indi ve Abdülhamit'in tahta geçişinin yıldönümünde, 1908'de açıldı. Bir duraklama devri geçirdik ve derken şimdi muhetşem bir dönem yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emek verenlerden Allah razı olsun diyoruz. Bugün bu güzel eseri kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza tebriklerimizi sunuyorum. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.