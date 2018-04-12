Biçer: Bakanlığın 1 aylık kirası 2 milyon TL

Sağlık Bakanlığı harcamaları üzerine çarpıcı rakamlar açıklayan Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığı yeni hizmet binasının aylık 2 milyon TL olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Sağlık Eski Bakanlarının ifadelerine de yer veren Biçer’in kürsü konuşması şu şekilde;

“Sağlık Bakanlığı, 2017’nin Ağustos ayında Bilkent Şehir Hastanesi yanındaki yeni binasına taşındı. Bu binanın 8 aylık kirası; 18 milyon 55 bin 498 lira 61 kuruş. 2017’deki 5 aylık kira; 10 milyon 373 bin 267 lira 89 kuruş. 2018 yılı için bu güne kadar fatura edilen miktar 7 milyon 682 bin 230 lira 72 kuruş. Aylık yaklaşık 2 milyon TL.

Sağlık Bakanlığı hizmet binasının; Bilkent Şehir Hastanesi ihalesine nasıl dâhil edildiğini bilmiyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi ihale ilanında ve ihale şartnamesinde bu görünmüyor.

İhale süreci içine hangi aşamada nasıl, kimler tarafından eklendi bilinmiyor çünkü gizleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın kendisi bile, Şehir Hastanelerinde olduğu gibi Şehir hastanelerini yapan şirketlerin kiracısı oldu. Üstelik ihaleleri yapan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü de bu binada kiracı durumunda, yani kendi ödeyeceği kiranın ihalesini yapıyor.

Sağlık Bakanı Sayın Demircan, 2018 bütçe görüşmelerinde; “kaynağımız yok ki hastaneleri biz yapalım” demişti. Görüyoruz ki; Sağlık Bakanlığı, artık kendine ait bir hizmet binası bile yapamayacak noktaya geldi!

Şehir Hastanelerine ilişkin eleştirilerini, kaygılarını söyleyenleri; kıskançlıkla, yerli ve millî olmamakla suçlayan iktidar; bu devasa yatırımların neden bütçede görünmediğinin yanıtını bir türlü veremiyor. Şirketlere ne kadar kira ödeyeceklerini açıklayamıyor.

Sağlık Bakanlığı, ihale izni için Yüksek Planlama Kuruluna başvurduğu tarihte doları kuru 1,5 TL’ydi.

Döviz kuru garantisi verilen, %70 doluluk garantisi verilen bu hastanelerin kiralarının doların 4 lira 11 kuruşun, Euronun 5 lira olduğu bugünlerde ne kadara çıktığını bilmiyoruz.

Sağlık Bakanı’na soruyoruz: bugün itibarıyla güncellenmiş kira tutarlarını neden açıklamıyorsunuz?

Sağlık Bakanlığı’na bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında yaptığımız başvuruya 2 ay sonra nihayet yanıt geldi.

Böylece şirketin; Sağlık Bakanlığı’na kirayı fatura ettiğini öğrenmiş olduk. Peki, bu faturanın içinde vergi var mı? Stopaj var mı? Öyle ya, şirket buradan elde ettiği gelirin vergisini ödüyor mu bilmiyoruz. Nasıl bir sözleşme imzalandı ki kiranın küsuratı kuruşlu çıkıyor bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı bu kirayı kaç sene daha ödeyecek bilmiyoruz.

Binanın bakım ve onarım hizmetlerini taşeron işçilere mi veriyor, bunlar kadroya alınacak mı bilmiyoruz.

Sağlık Bakanlığı bütçesinde görünmeyen bu binanın kirası, döner sermayeden ödeniyor. Sağlık Bakanlığı: sağlık çalışanlarına ve hastanelere çok gördüğü döner sermayeyi bol keseden şirketlere kira olarak ödüyor. Her yıl 14 Martlarda Sağlık çalışanlarına müjdesi verilen ama asla hayata geçmeyen fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında iyileştirmeyi, döner sermaye paylarının yükseltilmesine eli bir türlü varmayan hükümet; şirketlerine milyonlarca lirayı sular seller gibi Akıtıyor e yazık ki.

Çok değil 3 sene önce Sağlık Bakanı Recep Akdağ zamanında Ankara’da İkiz Kuleleri; 10 yıl için 36 Milyon liraya kiralayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kamu zararı nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın akıbetini de bilmiyoruz. Bu sözleşmeleri iptal eden Sağlık Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “yeni hizmet binamız tamamlandığında bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatları için herhangi bir kiralık binaya ihtiyaç kalmayacaktır” demişti.

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın tüm merkez teşkilatları kiralık oldu.“