Erdoğan, Putin ve Ruhani İstanbul’da bir araya gelecek

Türkiye, Rusya ve İran, nisanda bir araya gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçlü görüşmenin gelecek nisan ayında yapılacağını belirterek “Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor” dedi.

Üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelecek.

Erdoğan, bugün önce Putin’le, sonra da Ruhani’yle telefonda görüşmüştü.

Rusya’nın açıklamasının görüşmelerden sonra gelmesi dikkat çekti.

Nisandaki zirvede eğer büyük bir değişiklik olmazsa Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesi’ masada olacak.

Ayrıca Soçi’de uzlaşmaya varıldığı üzere Suriye’nin yeni anayasasının da konuşulacağı tahmin ediliyor.