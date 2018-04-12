12 Nisan 2018 12:45

Soylu sessizliğini bozdu

Soylu sessizliğini bozdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından ilginç bir paylaşım geldi.
+ A -

Paylaş

Cumhuriyet Gazetesi’nde Ahmet Şık imzasıyla yayımlanan “Emrindeki polis, Süleyman Soylu’yu izledi” başlıklı haber gündeme bomba gibi düştü. 

Haberde Soylu'nun yedi polis tarafından dinlendiği ve bunun ortaya çıkmasının ardından polislerin görev yerlerinin değiştirildiği bilgisi yer alıyordu.

SOYLU TWEET ATTI

Konuya ilişkin henüz açıklama yapmayan Süleyman Soylu, Twitter'da sözkonusu haberlere göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

 

Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız.

Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor ????

 

Çok Okunanlar

Siyaset